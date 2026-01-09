Vivere Milano dall’alto | una residenza iconica nel cuore di Porta Nuova
Vivere Milano dall’alto significa abitare in una residenza situata nel cuore di Porta Nuova, tra le moderne architetture di Piazza Gae Aulenti e il centro nevralgico del quartiere. Questa soluzione rappresenta un'opportunità di vivere in un contesto urbano innovativo, combinando comfort e praticità in un ambiente che valorizza il panorama cittadino e l’efficienza della vita contemporanea.
Nel panorama urbano più contemporaneo di Milano, tra le architetture avveniristiche di Porta Nuova e il dinamismo di Piazza Gae Aulenti, prende forma una residenza che interpreta al meglio il concetto di abitare verticale. Siamo all’interno di uno dei grattacieli simbolo del nuovo skyline. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Vivere Milano dall'alto: una residenza iconica nel cuore di Porta Nuova - Abitare in uno dei grattacieli simbolo della città con una terrazza panoramica affacciata su Piazza Gae Aulenti.
