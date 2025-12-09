Una storica concessionaria si prepara a chiudere un anno ricco di novità con l’arrivo di una nuova vettura iconica
L’anno corrente si avvia spedito verso la propria conclusione e inevitabilmente, con l'avvicinarsi del 31 dicembre, arriva il momento in cui è necessario guardarsi indietro per tirare le somme, riflettere sui progressi fatti e stilare un bilancio completo dei dodici mesi appena trascorsi.Mesi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Lunedì 8 dicembre torna il Mason Day a Vallà di Riese Pio X: una giornata dedicata alle novità, alle macchine, alle promozioni e al mondo della Concessionaria Mason, una realtà storica e vicina all’agricoltura e all’innovazione. Sarò presente anche quest’an - facebook.com Vai su Facebook
***Bitcoin: -3% in dicembre ma si prepara a chiudere il 2024 a +120% - Il Bitcoin si prepara a chiudere un 2024 da record nonostante una lieve frenata nelle ultime sedute ... Si legge su ilsole24ore.com