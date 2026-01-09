Vittorio Feltri rimanda la morte | la foto scaccia gufi

Recenti indiscrezioni hanno riacceso l'attenzione sulla salute di Vittorio Feltri, dopo settimane di rumors sulle sue condizioni fisiche. In questo contesto, una sua recente foto ha suscitato commenti e riflessioni, portando alla ribalta la sua persona. L'immagine sembra comunicare un messaggio di resilienza e volontà di vivere, senza enfasi o sensazionalismi. Un'occasione per riflettere sulla sua storia e sul suo percorso personale, lontano da clamori mediatici.

La salute di Vittorio Feltri torna sotto i riflettori dopo le voci circolate nelle ultime settimane sulle sue condizioni fisiche. Il giornalista, da sempre molto attivo sul piano professionale e mediatico, ha deciso di intervenire direttamente per smentire le indiscrezioni e rassicurare il pubblico, affidando il suo messaggio a un post sui social dal tono ironico ma netto. A chiarire la situazione è stato lo stesso Vittorio Feltri, che ha pubblicato una foto su Instagram in compagnia del suo medico, Alberto Zangrillo. Un’immagine simbolica, accompagnata da parole che non lasciano spazio a interpretazioni: «Basta avere un grande medico come Alberto Zangrillo accanto, per stare meglio». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vittorio Feltri “rimanda la morte”: la foto “scaccia gufi” Leggi anche: Vanoni, l’ultimo ricordo di Mara Venier a Domenica In. Vittorio Feltri: “Avevamo scommesso sulla nostra morte” Leggi anche: Vittorio Feltri condannato: pessima notizia per il giornalista, la decisione dei giudici Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Feltri “rimanda la morte”: la foto scaccia “gufi” - Il giornalista ha pubblicato una foto emblematica per "scacciare" la morte. newsmondo.it

