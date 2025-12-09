Vittorio Feltri condannato | pessima notizia per il giornalista la decisione dei giudici

Il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile, ha accolto il ricorso presentato dall’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (Asgi)e sostenuto da numerose realtà del terzo settore, pronunciando una condanna nei confronti di Vittorio Feltri per molestia discriminatoria fondata su motivi di nazionalità, etnia e religione. Al centro della decisione ci sono le frasi pronunciate dal giornalista durante la trasmissione radiofonica La Zanzara, andata in onda il 28 novembre 2024, quando Feltri aveva commentato le proteste seguite alla morte del giovane egiziano Ramy Elgaml a Milano. Leggi anche: Garlasco, la bomba di Feltri: “Vi dico come è andata!” Le espressioni utilizzate in quell’occasione, giudicate offensive e lesive della dignità delle persone, sono state considerate non compatibili né con i limiti della libertà di espressione né con il carattere satirico del programma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

