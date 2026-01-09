video sui social pieno di insulti vittorio sgarbi prosciolto in tribunale

Il video diffuso sui social mostra Vittorio Sgarbi coinvolto in un acceso scambio di insulti. Dopo un procedimento giudiziario, il tribunale di San Severino ha deciso di proscioglierlo, considerando le espressioni usate non rilevanti ai fini penali. L’episodio ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione e i limiti del decoro pubblico, evidenziando come anche i personaggi pubblici possano trovarsi al centro di controversie verbali sui mezzi digitali.

San Severino (Macerata), 9 gennaio 2026 – “Gruppo di mentecatti”, “inutili, morti di sonno”, “ridicoli inutili personaggi ferraresi“ e “uccellacci di sventura”. Sono gli epiteti pronunciati in un video pubblicato su Facebook nel 2021 e costati a Vittorio Sgarbi l’accusa di diffamazione aggravata. Chi era finito nel mirino di Vittorio Sgarbi. Nel mirino erano finiti Paola Zanardi (presidente dell’associazione Amici della biblioteca Ariostea), Francesca Zanardi Barcellesi (presidente dell’associazione Amici dei musei e monumenti ferraresi) e Franco Cazzola (presidente di Deputazione provinciale ferrarese di storia patria), in un video di nove minuti dal titolo “Ferrara: alcune cose su alcuni uccellacci di sventura e la loro inutile esistenza”, pubblicato sulla pagina Facebook del critico il 24 maggio del 2021. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

