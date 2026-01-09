Verso il congresso Pd Lombardi | Rimettiamo al centro i circoli e il ruolo degli amministratori locali

In vista del congresso del PD, Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna, ha sottolineato l’importanza di rafforzare i circoli e valorizzare il ruolo degli amministratori locali. Lombardi rappresenta l’unico candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico, con l’obiettivo di promuovere un rinnovamento basato su partecipazione e vicinanza alle comunità. La sua candidatura si inserisce nel percorso di rafforzamento del ruolo territoriale del partito.

Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna, è il candidato unico per il ruolo di segretario provinciale del Partito Democratico. Una candidatura che ha già dovuto fare i conti con le polemiche sollevate da alcuni esponenti dem, tra cui il sindaco di Capua, Adolfo Villani, con cui sono.

Dal congresso alle Provinciali: il Pd si prepara alle nuove sfide. Lombardi punta sulle donne | FOTO - Un Partito democratico casertano pronto a voltare pagina, puntando su un profilo innovativo e su una leadership che guarda con decisione al rinnovamento. casertanews.it

PD - Lombardi presenta il ‘suo modello’ di partito: circoli, linea chiara e amministratori. Obiettivo provinciali, Graziano: un tavolo anche regionale su Caserta. Camusso ... - 21:12:09 Circoli, amministratori e una linea politica chiara: Stefano Lombardi presenta il suo modello di Partito Democratico in una conferenza stampa nel corso della quale ha illustrato la mozione un ... casertafocus.net

