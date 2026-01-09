Verso Casertana-Benevento tentazione Caldirola per Floro Flores

Domenica, il match tra Casertana e Benevento si prospetta come una sfida importante, con il Benevento che si presenterà con alcune assenze. Il “Pinto” si prevede pieno di tifosi e atmosfera vibrante, rendendo l’incontro un momento di interesse per gli appassionati di calcio locale. Un’occasione per osservare le strategie e le variazioni di formazione, tra cui la possibile tentazione di Caldirola per Floro Flores.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarà un Benevento con una defezione importante quello che domenica affronterà la Casertana in un “Pinto” che si preannuncia esaurito e pieno di entusiasmo. Complice il quinto giallo rimediato contro il Crotone, mister Floro Flores dovrà sopperire all’assenza del difensore centrale Scognamillo, pezzo pregiato del mercato estivo della Strega. Questa mattina l’ultimo arrivato Caldirola ha svolto la prima seduta insieme ai compagni all’Avellola dimostrando di stare bene da un punto di vista fisico ed è pronto a dare il suo contributo domenica contro i Falchetti se l’allenatore deciderà di gettarlo nella mischia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Verso Casertana-Benevento, tentazione Caldirola per Floro Flores Leggi anche: Audace Cerignola-Benevento, i convocati di Floro Flores Leggi anche: Assenti in quattro: i convocati di Floro Flores per Benevento-Monopoli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Casertana-Benevento, arbitra Ramondino: il quadro completo dei fischietti - Sarà un arbitro di primo piano del panorama di Serie C a dirigere il derby del “Pinto” tra Casertana e Benevento. sanniosport.it Benevento-Casertana, Auteri: «Nuovo obiettivo verso la vetta» - La "Strega" vuole fare spazio in vetta e intende spingere giù i "falchetti" senza neppure chiedere permesso. ilmattino.it Benevento-Casertana, notte da derby: le ultime sulla formazione - È un fine settimana scoppiettante per la Casertana, tra colpi di mercato e la vigilia di un derby particolarmente sentito come quello di stasera (fischio d'inizio alle 21 senza tifosi al seguito per ... ilmattino.it Benevento di corsa verso il derby con la Casertana: seduta all’Avellola per i giallorossi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.