VERIVERY il comeback che nasce dall’assenza | Cosa racconta davvero Lost and Found

I VERIVERY tornano con il loro nuovo album, Lost and Found, dopo due anni e mezzo di assenza. Questo comeback rappresenta un momento di riflessione e rinascita, esprimendo le emozioni legate alla distanza e alla riappropriazione di sé. Un lavoro che testimonia la crescita artistica del gruppo e la volontà di condividere nuove storie con il pubblico, mantenendo sobrietà e autenticità nel loro percorso musicale.

Dopo due anni e mezzo di silenzio discografico, i VERIVERY tornano a farsi sentire con Lost and Found, un ritorno che ha il peso emotivo delle cose trattenute troppo a lungo e finalmente rimesse in circolo. Il gruppo maschile sotto la Jellyfish Entertainment rientra sulla scena con un progetto che non cerca scorciatoie nostalgiche, ma affronta frontalmente il tempo sospeso degli ultimi anni, trasformandolo in racconto, tensione e identità rinnovata. Lost and Found ruota attorno a un concetto chiave della cultura coreana: l'han (? ?). Non è rabbia pura né malinconia romantica, e ridurlo a una semplice emozione sarebbe un errore culturale prima ancora che linguistico.

