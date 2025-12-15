Juve svolta al Dall’Ara | la notte in cui nasce davvero l’era Spalletti

La Juventus torna da Bologna con una vittoria fondamentale che segna una svolta significativa. Il successo per 1-0 al Dall’Ara rappresenta un passo importante sia dal punto di vista tecnico che mentale, indicando un nuovo inizio e una rinnovata fiducia nel percorso della squadra sotto la guida di Spalletti.

La Juventus torna da Bologna con molto più di tre punti in tasca. Il successo per 1-0 al Dall’Ara non è solo una vittoria di classifica, ma un segnale forte e chiaro sul piano tecnico e mentale. Per intensità, organizzazione e personalità, quella vista contro il Bologna è la miglior Juventus della stagione e, soprattutto, la prima davvero riconoscibile dell’era Spalletti. Una notte che pesa, perché arriva su uno dei campi più ostici del campionato e perché rilancia con decisione la corsa Champions, proiettando i bianconeri verso lo scontro diretto con la Roma. La prima Juventus davvero “di Spalletti”. Stilejuventus.com

