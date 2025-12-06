Ue risponde a Trump | Regole le decidiamo noi e per noi

6 dic 2025

(Adnkronos) – "Quando si parla delle decisioni che riguardano l'Unione Europea, queste vengono prese dall'Unione Europea, per l'Unione Europea, comprese quelle relative alla nostra autonomia normativa, alla tutela della libertà di parola e all'ordine internazionale basato sulle regole". Un portavoce della Commissione Ue ha risposto così alla strategia di sicurezza nazionale di Donald Trump, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

