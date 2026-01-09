Venezuela gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin tra i 250 prigionieri liberati Attesa per Trentini e Burlò

Il Venezuela ha rilasciato Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, due cittadini italiani tra i circa 250 prigionieri liberati recentemente. La notizia rappresenta un passo importante nelle relazioni diplomatiche tra Italia e Venezuela. Resta attesa la possibile liberazione di altri italiani, come Trentini e Burlò, che si trovano ancora in detenzione nel paese sudamericano.

Le autorità venezuelane hanno rilasciato gli italiani Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, detenuti in Venezuela da più di un anno. Resta accesa la speranza per l'operatore umanitario Alberto Trentini, in cella a El Rodeo I, senza accuse, e per l'imprenditore Mario Burlò, giunto nel Paese sudamericano mentre aveva questioni aperte con la giustizia italiana. Non tutti loro sono prigionieri politici: la situazione varia, caso per caso. Pilieri, 60 anni, giornalista e attivista politico, era recluso nel carcere dell' Helicoide da oltre 480 giorni, risente di numerosi problemi di salute – fibromialgia, sindrome del colon irritabile e altre malattie – e richiede attenzioni mediche urgenti.

