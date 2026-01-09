Venerdì di sciopero | prima gli aerei poi i treni I dettagli

Venerdì 9 gennaio 2026 si prevedono scioperi che coinvolgeranno sia il settore aereo che quello ferroviario, con possibili disagi per i viaggiatori. La giornata potrebbe risultare complicata per chi utilizza i mezzi pubblici, soprattutto in relazione ai treni, con ripercussioni anche sulla mobilità nel fine settimana. È consigliabile verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di pianificare gli spostamenti.

Giornata di scioperi e quindi complicata sul fronte dei trasporti. Venerdì 9 gennaio 2026 possibili disagi per chi si sposta in treno, dalla serata e poi per tutta la giornata di sabato. A rischio anche gli aerei per un altro sciopero che è stato proclamato. Sciopero treni 9 gennaio Dopo lo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Sciopero generale di venerdì 28 novembre 2025: a rischio aerei e treni Leggi anche: Sciopero nazionale 12 dicembre, solo treni e bus fermi: gli aerei volano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Da oggi 48 ore di scioperi a catena: si fermano aerei, treni e scuola - Giorni ad alto rischio caos, per via di più agitazioni proclamate in sovrapposizione l'una con l'altra. today.it

Sciopero venerdì 9 e sabato 10 gennaio, dal trasporto aereo e ferroviario alla scuola: i disagi - Dal trasporto aereo e ferroviario alla scuola, ecco i comparti che sciopereranno venerdì 9 e sabato 10 gennaio: orari e servizi garantiti ... msn.com

Venerdì di sciopero: prima gli aerei, poi i treni. I dettagli - Venerdì 9 gennaio 2026 possibili disagi per chi si sposta in treno, dalla serata e poi per tutta la giornata di sabato. genovatoday.it

Venerdì 9 gennaio sciopero di 24 ore degli autisti dell'Arst - facebook.com facebook

#Salvini a #PortaAPorta: "Non si può impedire lo sciopero il venerdì o il lunedì. Posso solo far notare, a chi è davanti al televisore, che nell’80% dei casi lo sciopero cade o il lunedì o il venerdì. Il diritto allo sciopero è sacrosanto, però quando è serio. Perché x.com

