Sciopero nazionale 12 dicembre solo treni e bus fermi | gli aerei volano

Venerdì 12 dicembre si terrà uno sciopero nazionale indetto dalla Cgil, coinvolgendo settori pubblici e privati. I treni e i bus resteranno fermi, mentre gli aerei continueranno regolarmente il volo. L'evento riguarda l'intera giornata e rappresenta una protesta di vasta portata, con ripercussioni sui servizi di trasporto e sulla mobilità dei cittadini.

Venerdì 12 dicembre è stato chiamato uno sciopero generale da parte della Cgil. Incroceranno le braccia i settori pubblici e privati per l’intera giornata. La protesta è stata chiamata contro la legge di bilancio, definita ingiusta. Per 24 ore sono a rischio trasporti, scuola e servizi sanitari. Come da obblighi previsti dalla legge 1461990, resteranno operative delle funzioni considerate essenziali. Per i trasporti sono quindi previste delle fasce di garanzia, mentre lo sciopero dei vigili del fuoco è ridotto da 24 ore ad appena quattro ore. Sciopero generale: chi si ferma il 12 dicembre. La confederazione generale italiana del lavoro, la Cgil, ha chiamato uno sciopero generale di 24 ore contro la legge di bilancio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero nazionale 12 dicembre, solo treni e bus fermi: gli aerei volano

? Sciopero Nazionale Igiene Ambientale del 10 dicembre REVOCATO!!! ? Nella giornata del 9 dicembre raggiunta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei servizi ambientali 2025/2027. Sono quindi venute meno le ragioni dello sciopero na

Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata

Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, dai trasporti alla sanità: i settori a rischio

Sciopero generale CGIL il 12 dicembre 2025: possibili disagi per il servizio di trasporto pubblico - Lo sciopero richiama temi come salario, pensioni, sanità e politiche sociali.