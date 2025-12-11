Percorsi di visita alternativi | nasce Eco-culture della Scala dei Turchi

Scopri i percorsi di visita alternativi alla famosa Scala dei Turchi, tra immersioni marine e passeggiate sostenibili. Un'occasione per apprezzare questa iconica spiaggia in modo responsabile, rispettando l’ambiente e le sue peculiarità. Un viaggio tra natura, cultura e consapevolezza, per vivere la bellezza di uno dei luoghi più fotografati d’Italia in modo più autentico e rispettoso.

Sopra e sotto il mare, abbagliati dalla candida falesia o attenti ai danni all’ambiente. Non esiste un solo modo per “leggere” la Scala dei Turchi, la spiaggia italiana più popolare su Instagram, come non c’è un solo mezzo per proteggerla. Pensando alla sua storia frastagliata, alle innumerevoli. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Percorsi di visita alternativi: nasce “Eco-culture della Scala dei Turchi” - L'obiettivo è emergere un sentimento di protezione nei confronti della scogliera di marna bianca tanto spettacolare quanto estremamente fragile ... Segnala agrigentonotizie.it

