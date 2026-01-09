Valtteri Bottas torna in F1 ma avrà un avvio in salita | a Melbourne dovrà scontare una penalità in griglia

Valtteri Bottas torna in Formula 1 con un inizio di stagione complicato, dovendo scontare una penalità in griglia a Melbourne. Con il Mondiale 2026 ormai alle porte, l’interesse si concentra sulla nuova stagione, caratterizzata da importanti cambiamenti tecnici che potrebbero influenzare gli equilibri in pista. La competizione si prepara a riprendere con attenzione e determinazione, mentre i piloti affrontano le sfide di un campionato in evoluzione.

Il Mondiale di Formula Uno 2026 si avvicina ad ampi passi. La stagione che tutti stanno aspettando, quella della rivoluzione tecnica che potrebbe andare a riscrivere i valori in vista. L'annata che, giova ricordarlo, andrà a schierare nella griglia di partenza un undicesimo team, un aspetto che non si realizzava da parecchio tempo. Mentre Audi è andata a rilevare il team Sauber, sarà la Cadillac la scuderia che farà l'esordio nel campionato che inizierà con il Gran Premio d'Australia dell'8 marzo sul tracciato dell'Albert Park di Melbourne. Il sodalizio statunitense proporrà una line-up di piloti che rappresentano il classico "usato sicuro".

