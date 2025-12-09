Valtteri Bottas buttato in un cassonetto dell'immondizia | i meccanici Mercedes non perdono tempo

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la conclusione della stagione di Formula 1 ad Abu Dhabi, i meccanici Mercedes hanno rapidamente smobilitato, coinvolgendo anche Valtteri Bottas. In un gesto rapido e senza esitazioni, il team ha preso l'ex pilota e lo ha collocato in un cassonetto dell'immondizia, segnando un episodio sorprendente e critico nel ritiro dalla stagione.

