Valtteri Bottas buttato in un cassonetto dell'immondizia | i meccanici Mercedes non perdono tempo

Dopo la conclusione della stagione di Formula 1 ad Abu Dhabi, i meccanici Mercedes hanno rapidamente smobilitato, coinvolgendo anche Valtteri Bottas. In un gesto rapido e senza esitazioni, il team ha preso l'ex pilota e lo ha collocato in un cassonetto dell'immondizia, segnando un episodio sorprendente e critico nel ritiro dalla stagione.

