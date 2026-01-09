Il Governo ha annunciato la riduzione dei finanziamenti per il progetto del Ponte di Messina, concentrando invece risorse sul doppio ponte di Vallina. Questa scelta mira a valorizzare le infrastrutture che rispondono alle esigenze concrete dei territori, privilegiando interventi utili e sostenibili. Un cambiamento di priorità che riflette l’importanza di investire in opere che migliorano la mobilità e lo sviluppo locale.

"Meno Ponte di Messina, più doppio ponte di Vallina. Gli investimenti vanno dedicati alle opere realmente utili per i territori". Francesco Pignotti è pronto a prendere carta e penna e a scrivere al ministro Matteo Salvini, insieme ai suoi colleghi sindaci di Fiesole e Pontassieve. L’infrastruttura attesa da oltre 20 anni per collegare le due rive dell’Arno tra Vallina (lato ripolese) e Quintole (lato fiesolano), utile per smaltire il traffico dei pendolari della Valdisieve, si è ancora una volta arenata. "Eppure con le amministrazioni locali negli anni abbiamo fatto tutto ciò che è possibile per portare avanti la progettazione – ricorda Pignotti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vallina, pressing per il doppio ponte: "Il Governo ha tolto le risorse"

Leggi anche: Gualtieri: "Governo dia risorse a Roma, Milano prende il doppio della Capitale"

Leggi anche: Manovra, Schlein: da governo risorse ponte a coprire pasticci

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Vallina, pressing per il doppio ponte: Il Governo ha tolto le risorse.

Vallina, pressing per il doppio ponte: "Il governo ha tolto le risorse" - Il sindaco Pignotti insieme ai colleghi di Fiesole e Pontassieve è pronto a scrivere al ministro Salvini "Gli investimenti vanno dedicati alle opere davvero utili per i territori. msn.com