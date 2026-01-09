Vallina pressing per il doppio ponte | Il Governo ha tolto le risorse
Il Governo ha annunciato la riduzione dei finanziamenti per il progetto del Ponte di Messina, concentrando invece risorse sul doppio ponte di Vallina. Questa scelta mira a valorizzare le infrastrutture che rispondono alle esigenze concrete dei territori, privilegiando interventi utili e sostenibili. Un cambiamento di priorità che riflette l’importanza di investire in opere che migliorano la mobilità e lo sviluppo locale.
"Meno Ponte di Messina, più doppio ponte di Vallina. Gli investimenti vanno dedicati alle opere realmente utili per i territori". Francesco Pignotti è pronto a prendere carta e penna e a scrivere al ministro Matteo Salvini, insieme ai suoi colleghi sindaci di Fiesole e Pontassieve. L’infrastruttura attesa da oltre 20 anni per collegare le due rive dell’Arno tra Vallina (lato ripolese) e Quintole (lato fiesolano), utile per smaltire il traffico dei pendolari della Valdisieve, si è ancora una volta arenata. "Eppure con le amministrazioni locali negli anni abbiamo fatto tutto ciò che è possibile per portare avanti la progettazione – ricorda Pignotti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
