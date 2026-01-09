Vagnoli verso la guida della lista Tomasi
Vagnoli si avvicina alla guida della lista civica di Tomasi, consolidando il progetto avviato dall’ex candidato del centrodestra alla Regione, attualmente speaker dell’opposizione nell’assemblea toscana. Questa mossa rappresenta un passo importante nel percorso politico locale, segnando un ulteriore sviluppo nella strategia della lista civica e nel quadro della politica regionale.
La lista civica di Tomasi pianta un altro paletto. Prende forma il progetto lanciato dall’ex candidato del centrodestra alla Regione, oggi speaker dell’opposizione nell’assemblea toscana. Tomasi porta avanti il consolidamento di un progetto che abbraccia un fronte trasversale e individua tra i suoi uomini di punta il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli. È questo il quadro almeno stando ai rumors fiorentini che rimbalzano in città e delineano un ruolo sempre più di primo piano per il primo cittadino casentinese. Del resto, l’ipotesi che in questo momento circola, non rappresenta una novità assoluta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
