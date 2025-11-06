Pistoia con Tomasi lascia la poltrona di sindaco la guida passa alla vice Celesti | Grande responsabilità

Pistoia, 6 novembre 2025 – Sarà Anna Maria Celesti la prima sindaco donna della città di Pistoia. Anche se, come ci tiene a precisare lei, visibilmente emozionata, “rimango vice facente funzione, perché per essere sindaco bisogna essere eletti dal popolo”. Vero, ma questo non cambia la portata storica dell’avvicendamento, che consegna la città nelle mani di una persona che ha sempre dimostrato di sapersene prendere cura con la massima attenzione. Un riconoscimento meritato, che se vogliamo certifica quel ruolo amministrativo di primissimo piano di fatto già assunto durante l’ultima campagna elettorale e, ancora prima, nella lunga e difficile battaglia alla pandemia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pistoia, con Tomasi lascia la poltrona di sindaco la guida passa alla vice Celesti: “Grande responsabilità”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tomasi lascia la carica di sindaco di Pistoia, andrà in Regione - facebook.com Vai su Facebook

Il sindaco FdI di Pistoia, chi è Alessandro Tomasi candidato del centrodestra in Toscana - X Vai su X

Pistoia, Tomasi lascia la carica di sindaco e va in Regione. Si commuove all’annuncio: “Ho dato tutto” - Il primo cittadino, che ha perso contro Giani nelle ultime consultazioni e che è coordinatore di Fratelli d’Italia in Toscana, ha deciso di proseguire l’impegno da consigliere a Firenze. Lo riporta msn.com

Pistoia, Tomasi lascia la carica di sindaco: entrerà in Consiglio regionale - Lascia la guida del Comune di Pistoia, dove la vicesindaca Anna Maria Celesti assumerà il ruolo di reggente fino alle elezioni amministrative della primavera 2026. Scrive rainews.it

Tomasi lascia il ruolo di sindaco di Pistoia, sarà consigliere regionale - Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra alle recenti Regionali e coordinatore di Fratelli d’Italia in Toscana, ha annunciato la decisione di ... Secondo gonews.it