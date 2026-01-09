Uno dei principali strumenti di accesso ai servizi pubblici digitali ha iniziato a richiedere un canone annuale ma non tutto è perduto | ci sono altri modi che consentono di continuare a usufruire delle stesse funzioni senza pagare nulla

Recentemente, l'accesso a SPID, lo strumento principale per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, ha introdotto un canone annuale. Tuttavia, esistono alternative che permettono di continuare a utilizzare le stesse funzioni senza costi aggiuntivi. Conoscere queste opzioni è importante per mantenere l'accesso ai servizi pubblici digitali senza interruzioni e senza spese impreviste.

C he lo SPID, la chiave d’accesso digitale alla Pubblica Amministrazione, per consultare fascicoli sanitari, pagare tasse, chiedere bonus e interagire con servizi pubblici e privati senza recarsi fisicamente negli uffici, sarebbe diventato a pagamento lo si sapeva ormai da tempo. L’annuncio era arrivato mesi prima, con comunicazioni ufficiali, avvisi agli utenti e prese di posizione da parte delle associazioni dei consumatori. Il 1° gennaio ha, però, trasformato l’annuncio in realtà. Non tutto è perduto, però. Il modo per avere una identità digitale, esiste ancora. Anagrafe digitale: tutti i certificati scaricabili online X Leggi anche › Carta d’identità elettronica: nuove regole e addio allo Spid L’era dello SPID gratuito è finita. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Uno dei principali strumenti di accesso ai servizi pubblici digitali, ha iniziato a richiedere un canone annuale, ma non tutto è perduto: ci sono altri modi che consentono di continuare a usufruire delle stesse funzioni senza pagare nulla Leggi anche: DigiPASS, accesso ai servizi pubblici digitali Leggi anche: La tecnologia a scuola non basta: serve una leadership che sappia affrontare le disuguaglianze nell’accesso e nell’uso degli strumenti digitali. I risultati di uno studio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Legge di Bilancio 2026: le principali misure per lavoratori, imprese e famiglie; Facilitare l’accesso digitale. Il progetto del sindaco Rossi per aiutare i cittadini; Facilitazione digitale, numeri che contano: il progetto ARESS chiude con oltre 15.800 cittadini accompagnati; Iscrizioni scuola 2026/27: domande solo su Unica con SPID o CIE, ma attenzione ai nuovi costi di rinnovo per chi usa il servizio di Poste Italiane. Invalidità civile 2026: requisiti, percentuali, benefici e come fare domanda - L’invalidità civile è uno dei principali strumenti di tutela per le persone con riduzione permanente della capacità lavorativa o difficoltà nelle funzioni quotidiane. milanolife.it

Agenzia delle Entrate e Riscossione, accesso unico a servizi: le novità dei siti internet - Un’unica porta di accesso e uno spazio condiviso per visualizzare subito in primo piano i servizi online e le ultime notizie in materia fiscale. ilmattino.it

Attivati tre Totem PagoSi a San Gimignano e Ulignano per potenziare l’accesso ai servizi sanitari online - Sono attivi a San Gimignano e Ulignano tre nuovi Totem PagoSi, gli sportelli automatizzati sviluppati da Regione Toscana che permettono ai cittadini di accedere in autonomia ai principali servizi onli ... radiosienatv.it

Il marketing è diventato uno dei principali campi di applicazione dell’intelligenza artificiale. Automazione dei contenuti, velocità di esecuzione e strumenti sempre più accessibili stanno cambiando il lavoro quotidiano ma anche il modo in cui si costruiscono co - facebook.com facebook

La cultura è uno dei principali strumenti di proiezione internazionale dell’Italia . Grazie alla rete diplomatico-consolare e agli #IstitutiItalianidiCultura, la nostra lingua, la nostra cultura e le nostre eccellenze vengono valorizzate in tutto il mondo, rafforzando x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.