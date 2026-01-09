Uno dei principali strumenti di accesso ai servizi pubblici digitali ha iniziato a richiedere un canone annuale ma non tutto è perduto | ci sono altri modi che consentono di continuare a usufruire delle stesse funzioni senza pagare nulla

Recentemente, l'accesso a SPID, lo strumento principale per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, ha introdotto un canone annuale. Tuttavia, esistono alternative che permettono di continuare a utilizzare le stesse funzioni senza costi aggiuntivi. Conoscere queste opzioni è importante per mantenere l'accesso ai servizi pubblici digitali senza interruzioni e senza spese impreviste.

C he lo SPID, la chiave d’accesso digitale alla Pubblica Amministrazione, per consultare fascicoli sanitari, pagare tasse, chiedere bonus e interagire con servizi pubblici e privati senza recarsi fisicamente negli uffici, sarebbe diventato a pagamento lo si sapeva ormai da tempo. L’annuncio era arrivato mesi prima, con comunicazioni ufficiali, avvisi agli utenti e prese di posizione da parte delle associazioni dei consumatori. Il 1° gennaio ha, però, trasformato l’annuncio in realtà. Non tutto è perduto, però. Il modo per avere una identità digitale, esiste ancora. Anagrafe digitale: tutti i certificati scaricabili online X Leggi anche › Carta d’identità elettronica: nuove regole e addio allo Spid L’era dello SPID gratuito è finita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

