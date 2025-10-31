DigiPASS accesso ai servizi pubblici digitali

Il mosaico di interventi di coesione sociale promossi in Umbria va ben oltre le ciclovie del Tevere. Tra questi si distingue il programma DigiPASS, pensato per garantire l'accesso universale ai servizi pubblici digitali, al fine di favorire l'inclusione e ridurre le disuguaglianze. Promosso dalla Regione Umbria con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dtd) e sostenuto dalle politiche di coesione europee e nazionali, DigiPASS rappresenta un esempio concreto di come le tecnologie possano essere utilizzate per avvicinare i cittadini alle istituzioni, semplificandone la vita quotidiana.

