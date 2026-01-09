Una delle mostre più belle d’Italia è stata esposta in Trentino

In Trentino è stata allestita una delle più significative esposizioni artistiche dell’anno in Italia. La mostra dedicata a Giacomo Francesco Cipper, noto anche come “Tedesco”, ha attirato l’attenzione di appassionati e studiosi, offrendo uno sguardo approfondito sul suo lavoro e sulla sua influenza nel panorama artistico. Un evento che ha confermato l’interesse della regione per la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico nazionale.

