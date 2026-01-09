Un 2025 da record per gli aeroporto toscani

Nel 2025, gli aeroporti toscani di Pisa e Firenze hanno raggiunto un nuovo record di traffico, consolidando il ruolo strategico della regione nel settore dei trasporti aerei. Questa crescita testimonia l’aumento della mobilità e l’importanza delle infrastrutture aeroportuali toscane per il collegamento con il resto del mondo. Un risultato che riflette l’impegno e lo sviluppo continuo delle strutture gestite da Toscana Aeroporti.

Nuovo record di traffico siglato nel 2025 da Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Pisa e Firenze. Raggiunti i 9,8 milioni di passeggeri complessivi con una crescita del +8,4% rispetto al 2024. Il risultato è frutto di una solida performance di entrambi i segmenti di traffico.

Toscana Aeroporti, nel 2025 traffico in crescita dell'8,4%. Nuovo record a 9,8 milioni di passeggeri - Toscana Aeroporti – società quotata presso l’Euronext Milan di Borsa Italiana che gestisce gli aeroporti di Firenze e Pisa – comunica che il Sistema Aeroportuale Toscano chiude il 2025 r ... finanza.repubblica.it

Toscana Aeroporti, 2025 da record: 9,8 milioni di passeggeri. Marco Carrai: "Un risultato storico che conferma la nostra visione" - Il Sistema Aeroportuale Toscano chiude il 2025 con un nuovo record storico: 9,8 milioni di passeggeri complessivi ... gonews.it

Aeroporto dell'Umbria, record storico: superata quota 600.000 passeggeri

Aeroporto Bologna da record nel 2025, per la prima volta 11 milioni di passeggeri. Registrato un +3,4% sul 2024. Catania la destinazione preferita poi Tirana e Barcellona

