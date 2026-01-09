Umbria Jazz 2026 nuovo annuncio | Snarky Puppy e Metropole Orkest

Per l'edizione 2026 di Umbria Jazz, è stato annunciato un nuovo evento: mercoledì 8 luglio, alle 21.30, all'Arena Santa Giuliana, si esibiranno Snarky Puppy e Metropole Orkest, sotto la direzione di Jules Buckley. Due prestigiose formazioni internazionali si incontrano in un concerto che arricchisce il programma musicale della manifestazione, offrendo al pubblico un'esperienza di qualità e raffinatezza.

Nuovo annuncio per la prossima edizione di Umbria jazz. Mercoledì 8 luglio, dalle 21.30, sul palco dell'Arena Santa Giuliana, Snarky Puppy e Metropole Orkest, diretti da Jules Buckley. Quando dieci anni fa uscì Sylva, il primo disco di Snarky Puppy e Metropole Orkest, probabilmente furono in.

Orvieto aspetta il 2026 in piazza con Mitla e la black music - Mercoledì 31 dicembre, a partire dalle 23, appuntamento in piazza Duomo per salutare l’arrivo del 2026 con il tradizionale brindisi all’ombra dell ... umbria24.it

