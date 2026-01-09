Umbertide alla primaria Garibaldi arriva un indirizzo Montessori
A Umbertide, la scuola primaria “Garibaldi” introdurrà un nuovo indirizzo Montessori a partire dal prossimo anno scolastico. La classe prima con metodo Montessori rappresenta un’importante novità educativa, che arricchirà l’offerta formativa della scuola. Il Comune sottolinea il valore di questa scelta, considerandola un’opportunità di crescita culturale e pedagogica per la comunità locale.
Il metodo Montessori arriva a Umbertide. Dal prossimo anno scolastico, alla scuola primaria “Garibaldi” sarà attivata una classe prima con questo indirizzo, segnando - sottolinea il Comune - un passaggio di grande valore educativo e culturale per l’intera comunità.Un progetto di straordinaria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
