UK allocates $270 million to prepare for possible Ukraine deployment
Il Regno Unito ha annunciato un investimento di 200 milioni di sterline, circa 270 milioni di dollari, destinato a sostenere le preparazioni per un eventuale dispiegamento di truppe in Ucraina. Questa misura mira a rafforzare la capacità di risposta e a garantire la prontezza delle forze militari britanniche in un contesto di crescente instabilità nella regione.
LONDON, Jan 9 (Reuters) - Britain said it was allocating 200 million pounds ($270 million) to fund preparations for the possible deployment of troops to Ukraine, after pl. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: THEON announces a new order for Night Vision Goggles worth over €100 million, increasing backlog to c.€700 million
Leggi anche: "Here we make Ukraine or we die", tell us Kyrylo Budanov
UK allocates $270 million to prepare for possible Ukraine deployment - Britain said it was allocating 200 million pounds ($270 million) to fund preparations for the possible deployment of troops to Ukraine, after pledging its soldiers this week to a multinational force ... msn.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.