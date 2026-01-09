Ue-Mercosur | PDe Luca ' Lega smentisce Meloni maggioranza non c' è serve chiarimento'

Il dibattito sulla ratifica dell’accordo Ue-Mercosur continua a sollevare questioni politiche e di maggioranza in Italia. Secondo P. De Luca, la Lega smentisce la posizione del governo di Meloni, evidenziando una mancanza di coesione nella coalizione. Questa situazione mette in luce le difficoltà nel rispettare gli impegni internazionali e la necessità di un chiarimento sulla reale compattezza delle forze politiche coinvolte.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Sul Mercosur, la Lega smentisce spudoratamente la linea di Meloni e del governo: la sua maggioranza non è coesa e non riesce più a rispettare nemmeno gli impegni presi a livello internazionale. Serve un chiarimento urgente. Le contraddizioni interne emergono sempre più in modo lampante e a farne le spese è la credibilità e autorevolezza del Paese a livello internazionale, a causa di un governo incapace di avere una linea chiara su temi decisivi”. Così il capogruppo Pd in commissioni affari europei, Piero De Luca che ribadisce “la maggioranza non c'è, serve un chiarimento”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

