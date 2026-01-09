Ue-Mercosur | PDe Luca ' Lega smentisce Meloni maggioranza non c' è serve chiarimento'
Il dibattito sulla ratifica dell’accordo Ue-Mercosur continua a sollevare questioni politiche e di maggioranza in Italia. Secondo P. De Luca, la Lega smentisce la posizione del governo di Meloni, evidenziando una mancanza di coesione nella coalizione. Questa situazione mette in luce le difficoltà nel rispettare gli impegni internazionali e la necessità di un chiarimento sulla reale compattezza delle forze politiche coinvolte.
Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Sul Mercosur, la Lega smentisce spudoratamente la linea di Meloni e del governo: la sua maggioranza non è coesa e non riesce più a rispettare nemmeno gli impegni presi a livello internazionale. Serve un chiarimento urgente. Le contraddizioni interne emergono sempre più in modo lampante e a farne le spese è la credibilità e autorevolezza del Paese a livello internazionale, a causa di un governo incapace di avere una linea chiara su temi decisivi”. Così il capogruppo Pd in commissioni affari europei, Piero De Luca che ribadisce “la maggioranza non c'è, serve un chiarimento”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Ue-Mercosur: Boccia, 'Lega dice no a accordo, maggioranza non è seria'
Leggi anche: Incarichi dirigenziali Regionali, Tommasetti (Lega): “II Tribunale di Napoli smentisce le scelte di De Luca”
Ue-Mercosur: P.De Luca, 'Lega smentisce Meloni, maggioranza non c’è, serve chiarimento' - “Sul Mercosur, la Lega smentisce spudoratamente la linea di Meloni e del governo: la sua maggioranza non è coesa e non riesce più a rispettare nemmeno gli impegni presi a li ... lanuovasardegna.it
Ue-Mercosur: primo via libera all’accordo. Italia favorevole - Gli ambasciatori dei Paesi membri hanno dato il via libera politico alla firma dell’intesa tra l'Unione europea e Mercosur. fortuneita.com
Mercosur, cosa prevede l’accordo tra Ue e Paesi del Sud America - I capisaldi vanno dall'apertura commerciale ai dazi, dall'export alle materie prime, a cibo, agricoltura, ... msn.com
Acordo vicino sul Mercosur. L'Italia con garanzie vota sì. Il punto di Fabiana Luca. #ANSAEuropa #Mercosur ansa.it/europa/notizie… x.com
Tra poco #Radioanchio con Giorgio Zanchini #8gennaio Radio1 Rai H7.30 #Mercosur, l’accordo europeo di libero scambio coi Paesi del Sudamerica. Ettore Prandini Coldiretti , Dario Nardella, Luca De Carlo H8.30 #iran, dove non si attenuano proteste e repr - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.