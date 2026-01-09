Ucraina missili e droni su Kiev e Leopoli

Continuano gli attacchi russi in Ucraina, con droni e missili che hanno raggiunto Kiev e Leopoli. Gli ultimi eventi hanno provocato perdite e danni in diverse zone, evidenziando la persistente tensione nel conflitto. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le autorità locali cercano di garantire la sicurezza dei civili e di rispondere alle emergenze.

Proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Droni e bombe hanno colpito anche Kiev, con almeno quattro morti. Leopoli è stata raggiunta da un missile ipersonico. Oltre 417 mila abitazioni sono rimaste senza elettricità. Servizio di Vito D'Ettorre TG2000.

Ucraina: pioggia di missili e droni, Mosca usa l’ipersonico Oreshnik, colpita l’ambasciata del Qatar - Nella notte, la Russia ha sferrato un massiccio attacco coordinato impiegando, il missile balistico ipersonico a medio raggio Oreshnik ... ilmetropolitano.it

Ucraina, pesanti raid russi notturni a Kiev: 4 morti, 24 feriti - Il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha riferito su Telegram che quattro persone sono state uccise e 24 ferite in seguito ... askanews.it

È stata un'altra notte di terrore per l'Ucraina. La Russia ha lanciato missili ipersonici Oreshnik in un massiccio attacco contro Kiev e Leopoli. A certificarlo è stato lo stesso Ministero della Difesa di Mosca, rivendicando di aver colpito anche infrastrutture energeti - facebook.com facebook

#Ucraina Mosca afferma di aver utilizzato missili ipersonici Oreshnik su Kiev e Leopoli. Nella regione russa di Belgorod, oltre 500mila persone sono senza elettricità e acqua in seguito ad un attacco ucraino. x.com

