Tutto esaurito in Ossola | la stagione invernale è partita bene
La stagione invernale in Ossola si è avviata con un buon afflusso di visitatori, come evidenziato dal presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, Francesco Gaiardelli. I dati relativi a dicembre 2025 e alla prima parte di gennaio 2026 indicano un andamento positivo per il turismo locale, confermando l’interesse crescente verso questa destinazione invernale.
Bilancio positivo per la prima parte della stagione turistica invernale.Lo dice il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, Francesco Gaiardelli, commentando l’afflusso di turisti nel mese di dicembre 2025 e prima parte di gennaio 2026. “Non posso che essere. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
