Tutto esaurito in Ossola | la stagione invernale è partita bene

La stagione invernale in Ossola si è avviata con un buon afflusso di visitatori, come evidenziato dal presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, Francesco Gaiardelli. I dati relativi a dicembre 2025 e alla prima parte di gennaio 2026 indicano un andamento positivo per il turismo locale, confermando l’interesse crescente verso questa destinazione invernale.

Teatro Jolly da tutto esaurito. Pronta un’altra stagione record: "Cerchiamo di soddisfare chiunque" - Il Teatro Jolly sotto la regia della direzione artistica di Dario Criserà presenta la sua stagione teatrale 2025- ilrestodelcarlino.it

Nel settore ospiti ci sarà un bel colpo d'occhio anche se non è previsto il tutto esaurito - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.