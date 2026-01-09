Al NewGame+ Showcase 2026, un nuovo evento videoludico ideato da un gruppo di content creator, vengono presentati i giochi più attesi dell’anno. Questa iniziativa offre agli sviluppatori uno spazio di visibilità senza la necessità di acquistare slot sponsorizzati, consentendo loro di emergere davanti alle community di appassionati. Un’occasione per scoprire le novità nel panorama videoludico in un contesto trasparente e accessibile.

Il nuovo format, creato da un gruppo di content creator, è il primo evento videoludico dell’anno e, secondo i creatori, offre agli sviluppatori un palcoscenico senza l’acquisto di slot sponsorizzati, permettendogli di distinguersi di fronte alle community che vogliono scoprirlo. Eccovi i giochi mostrati durante lo showcase: Blind Descent. Un survival game co-op (fino a 4 giocatori) ambientato nelle profondità di Marte, esplora, costruisci e sfrutta le mutazioni per sopravvivere Deep Dish Dungeon. Un dungeon crawler in co-op fino a 3 giocatori, ricco di enigmi e misteri da svelare, il tutto condito con un look minecraft-esco Blood of the Dawnwalker. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Tutti i giochi mostrati al NewGame+ Showcase 2026

Leggi anche: Showcase partner di Xbox novembre 2025: aggiornamenti live e annunci di giochi

Leggi anche: Annunciato il New Game+ Showcase per l’8 gennaio 2026

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ecco il New Game+ Showcase, il primo evento videoludico dell’anno; New Game Plus: nuovo showcase con 45 giochi; Annunciato il New Game+ Showcase per l’8 gennaio 2026.

Tutti i nuovi giochi annunciati ai The Game Awards 2025

Salve a tutti! Stiamo seguendo l'ondata dei giochi collaborativi e/o tutti contro il gioco. Avrei desiderio di acquistare questo in foto, ma si trova solo su Amäzon.com e il sito stesso del produttore non spedisce in italia. Su ebay costa più la spedizione del gioco. Q - facebook.com facebook