Annunciato il New Game+ Showcase per l’8 gennaio 2026

Il 2026 si apre con il New Game+ Showcase, un evento digitale programmato per giovedì 8 gennaio alle 22:00 (ora italiana). Questa presentazione offrirà uno sguardo sui prossimi titoli e sulle novità nel mondo dei videogiochi, rappresentando un’occasione per appassionati e professionisti di aggiornarsi sulle tendenze e sugli sviluppi del settore all’inizio dell’anno.

Il calendario videoludico del 2026 si aprirà con il New Game+ Showcase, un nuovo evento digitale dedicato ai videogiochi previsto per giovedì 8 gennaio 2026 alle 22:00 (ora italiana). La presentazione sarà trasmessa in stream e potrà essere seguita in diretta sulle principali piattaforme video, tra cui YouTube, Twitch e altri canali social dei creator coinvolti. Il New Game+ Showcase si presenta come un format creator-led, ideato per offrire un’alternativa alle classiche presentazioni promozionali. L’evento è curato da un gruppo di content creator – tra cui personalità come Jake Lucky e altri membri della community – e punta a mettere al centro passione videoludica, conversazioni genuine e scelte editoriali basate sull’interesse reale per i titoli mostrati, piuttosto che su accordi commerciali tradizionali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Annunciato il New Game+ Showcase per l’8 gennaio 2026 Leggi anche: Capcom ha annunciato il nuovo Resident Evil Showcase: includerà annunci sulla saga horror Leggi anche: Xbox Game Pass, verranno rimossi 5 giochi a metà gennaio 2026 Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. New Game+ Showcase sarà il primo evento videoludico dell'anno, con 45 giochi: ecco data e ora; New Game+ Showcase: annunciato un nuovo evento previsto per l’8 gennaio con 45 titoli inediti; New Game+ Showcase: annunciato il primo grande evento videoludico del 2026; New Game+ è un nuovo showcase in programma per gennaio, con 45 trailer e annunci. New Game Plus: annunciato nuovo showcase che si terrà l’8 gennaio - In queste ore, è stato annunciato un nuovo showcase, il New Game Plus, evento che si terrà l'8 gennaio, con titoli indie e tripla A. vgmag.it

New Game+ Showcase sarà il primo evento videoludico dell'anno, con 45 giochi: ecco data e ora - Il New Game+ Showcase è stato annunciato e sarà il primo evento videoludico dell'anno 2026. msn.com

Annunciato il Future Games Show: Summer Showcase 2025, data e i giochi confermati - Per l'occasione verranno mostrati oltre 40 giochi da studi tripla A e indipendenti. multiplayer.it

Il PRIMO annuncio del 30° anniversario di Persona sarà la PROSSIMA SETTIMANA

Kinetic Games ha annunciato che Phasmophobia arriverà su Nintendo Switch 2 nel corso del 2026. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.