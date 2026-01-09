L'Appennino emiliano si conferma come meta di rilievo nel panorama turistico regionale. Grazie a interventi mirati, tra cui il recupero del Corno alle Scale, l’Emilia-Romagna rafforza l’offerta montana. Bologna e le sue città d’arte si affiancano a coste e montagne, creando un quadro variegato per i visitatori. Un esempio di come il territorio si sia impegnato a valorizzare le sue risorse naturali e culturali.

Bologna, 9 gennaio 2026 - Destinazione Emilia-Romagna. Città d'arte, costa e soprattutto montagna sono le protagoniste di fine anno. Tante turiste e turisti, italiani e dall’estero, hanno scelto la regione per le festività di fine anno. Le strutture ricettive quasi sold out (90%), comprensori sciistici affollati da amanti dello sci e degli sport invernali e piazze piene raccontano un avvio del 2026 che, sul piano turistico, conferma un andamento molto positivo. Appennino bolognese vicino al tutto esaurito . Il traino, vista la stagione invernale, non può che essere l’Appennino bolognese che in queste feste ha concentrato una parte significativa delle presenze, con il Corno alle Scale vicino al tutto esaurito e un’ affluenza costante per tutta la durata delle vacanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Turismo, l’Appennino protagonista in Emilia Romagna. De Pascale: “Così abbiamo ridato vita al Corno alle Scale”

