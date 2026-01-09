Truffa online per whisky da collezione | intasca 1.500 euro e sparisce condannato

Una truffa online di whisky da collezione ha portato alla condanna di un uomo che, vendendo bottiglie inesistenti, ha incassato 1.500 euro prima di scomparire. La vittima aveva acquistato le bottiglie, credendo di fare un affare, ma si è trovata di fronte a una frode. Questo episodio evidenzia l'importanza di verificare l’affidabilità dei venditori online e di adottare precauzioni nelle transazioni digitali.

