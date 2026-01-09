Tribunali siciliani in affanno Messina tra le province più colpite dalla carenza di magistrati

Da messinatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I tribunali siciliani affrontano una significativa carenza di magistrati, con Messina tra le province più colpite. Questa situazione compromette il regolare svolgimento delle attività giudiziarie e allunga i tempi di definizione dei procedimenti, influendo sull’efficienza del sistema giudiziario locale e sulla tutela dei cittadini.

Messina emerge tra le province siciliane più colpite dalla carenza di magistrati, con gravi effetti sul regolare funzionamento dei tribunali e sui tempi di definizione dei procedimenti. A lanciare l’allarme è l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, che rappresenta l’intera avvocatura. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La denuncia dell'Unione degli Ordini Forensi: "Grave carenza di magistrati nei tribunali siciliani"

Leggi anche: In crescita i reati di strada, più colpite le grandi città: Benevento tra le province più sicure d’Italia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.