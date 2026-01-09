Tribunali siciliani in affanno Messina tra le province più colpite dalla carenza di magistrati
I tribunali siciliani affrontano una significativa carenza di magistrati, con Messina tra le province più colpite. Questa situazione compromette il regolare svolgimento delle attività giudiziarie e allunga i tempi di definizione dei procedimenti, influendo sull’efficienza del sistema giudiziario locale e sulla tutela dei cittadini.
Messina emerge tra le province siciliane più colpite dalla carenza di magistrati, con gravi effetti sul regolare funzionamento dei tribunali e sui tempi di definizione dei procedimenti. A lanciare l’allarme è l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, che rappresenta l’intera avvocatura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: La denuncia dell'Unione degli Ordini Forensi: "Grave carenza di magistrati nei tribunali siciliani"
Leggi anche: In crescita i reati di strada, più colpite le grandi città: Benevento tra le province più sicure d’Italia
| Su decisione del Tribunale Federale Nazionale, il Trapani è stato penalizzato di 7 punti in campionato. Cambia così la classifica del girone C di Serie C, con i siciliani che occupano la 16ª posizione in zona play-out, a un punto di distanza dal Team Altamur - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.