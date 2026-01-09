La denuncia dell' Unione degli Ordini Forensi | Grave carenza di magistrati nei tribunali siciliani
L’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia evidenzia una grave carenza di magistrati nei tribunali della regione. La situazione, ormai cronica, rischia di compromettere l’efficienza del sistema giudiziario e di rallentare i processi. La denuncia intende sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla necessità di interventi tempestivi per garantire un’adeguata funzionalità del settore giudiziario siciliano.
“L’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, in rappresentanza dell’intera avvocatura regionale, ritiene doveroso richiamare l’attenzione sulla ormai intollerabile situazione di carenza cronica di magistrati nei tribunali siciliani. Da anni gli uffici giudiziari dell’Isola operano in condizioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: "La Asl in grave ritardo nei pagamenti degli operatori Adi, a rischio stipendi e servizi": la denuncia di Taglieri (5 stelle)
Leggi anche: Carenza di spazi sportivi, l’Unione Basket alza la voce: "Promessi ma mai assegnati"
Coronavirus. Fnomceo agli Ordini forensi: “Siamo tutti dalla stessa parte, medici, avvocati, cittadini, nella lotta contro il virus” - Il presidente dell'Ordine dei medici rinnova la sua richiesta al mondo forense per mettere un freno agli spot che “consulenze gratuite” per valutare se “ci sono i presupposti per avviare una causa ... quotidianosanita.it
L'Unione delle Camere Penali Italiani denuncia il Comitato per il NO dell'Associazione Nazionale Magistrati per pubblicità ingannevole. #pubblicitaingannevole #separazionedellecarriere - facebook.com facebook
L’Unione delle Camere Penali e del Comitato per il Sì — denuncia le gravi mistificazioni contenute nella campagna del Comitato per il NO dell’ANM, che parla di giudici “dipendenti dalla politica” come se questo fosse l’oggetto del quesito referendario. Ma il te x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.