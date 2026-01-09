Tre donne denunciate dopo un furto in profumeria recuperata droga e altra refurtiva

Dopo quattro mesi di indagini, la polizia locale di Mirandola ha identificato e denunciate tre donne responsabili di un furto in una profumeria. Durante le operazioni sono state recuperate droga e altra refurtiva, contribuendo a chiarire i dettagli dell’episodio. Questa operazione sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità sul territorio.

Si è conclusa con successo un'articolata indagine della polizia locale di Mirandola, durata quattro mesi, che ha permesso di fare luce su un furto avvenuto in una nota profumeria della città. Tutto è partito dalla denuncia della titolare, che si era vista sottrarre prodotti di lusso per un valore.

