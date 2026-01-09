Il traffico a Roma il 9 gennaio 2026 alle 19:30 presenta code sulla tangenziale est in direzione San Giovanni, a causa di un'intensa congestione. La circolazione è regolare sul Raccordo Anulare e sulle altre strade principali, nonostante gli allagamenti causati dalle recenti piogge. Sono ancora chiuse via Edmondo De Amicis e via di Trigoria. Per aggiornamenti sui trasporti, si consiglia di consultare il sito ufficiale della città.

Luceverde Roma vai trovati sulla tangenziale est e il traffico intenso sta provocando code direzione San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria regolare la circolazione sul Raccordo Anulare sulle altre strade ed autostrade della capitale dopo le recenti piogge consueti allagamenti ancora chiusa via Edmondo De Amicis tra via della Camilluccia e Piazzale dello Stadio Olimpico chiusa al traffico anche via di Trigoria all'altezza di via Arena pertanto via Arena è raggiungibile percorrendo via Mario Vinciguerra per i trasporti da oggi e fino a domenica 11 gennaio sospeso il servizio della termini Centocelle per lavori tra ponte Casilino e Porta Maggiore aumentate le corse della linea bus 105 che segue lo stesso percorso della ferrovia e se per il trasporto ferroviario dalle 21 di questa sera alle 21 di domani sabato 10 gennaio sciopero nazionale che coinvolgerà il gruppo FS Trenitalia ma per i dettagli di da altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-01-2026 ore 19:30

