Il Pd di Prato avvia il percorso di ’ Ri-Generazione ’, un cammino pensato per definire la linea politica del partito e individuare i profili migliori in vista delle amministrative. Un’iniziativa che punta sull’ascolto e sulla partecipazione attiva di iscritti e simpatizzanti, attraverso una serie di assemblee tematiche organizzate nei circoli. Incontri aperti al confronto, durante i quali discutere temi specifici e avanzare proposte concrete. Il percorso prevede un ruolo centrale del comitato di gestione, che si è assunto l’impegno di essere presente a tutti gli appuntamenti per garantire il coinvolgimento di tutte le sensibilità e favorire una sintesi condivisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana EnerDem sceglie: "Basta contrapposizioni"

Leggi anche: Camera: La Porta (Fdi) sceglie Consiglio Toscana e si dimette, subentra Irene Gori'

Leggi anche: Giani sceglie Mia Diop come vicepresidente della Regione Toscana: ha 23 anni. La giunta in formato campo largo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Toscana EnerDem sceglie: Basta contrapposizioni.

Toscana EnerDem sceglie: "Basta contrapposizioni" - Generazione ’, un cammino pensato per definire la linea politica del partito e individuare i profili migliori in vista delle amministrative. lanazione.it