Camera | La Porta Fdi sceglie Consiglio Toscana e si dimette subentra Irene Gori'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Chiara La Porta, deputata di Fratelli d'Italia, eletta consigliera regionale in Toscana ha optato per questo incarico e si è quindi dimessa per incompatibilità da deputata. Subentra al suo posto Irene Gori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Camera: La Porta (Fdi) sceglie Consiglio Toscana e si dimette, subentra Irene Gori'

