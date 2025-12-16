La Fiamma Olimpica arriva in Campania | tappe eventi e celebrazioni verso Milano-Cortina 2026

La Fiamma Olimpica fa il suo ingresso in Campania, segnando un momento di grande entusiasmo e partecipazione lungo il percorso verso i Giochi di Milano-Cortina 2026. Tra tappe, eventi e celebrazioni, questa tappa rappresenta un'occasione speciale per coinvolgere comunità e appassionati in un percorso che avvicina l’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026.

La Campania si prepara a vivere uno dei momenti più suggestivi del percorso verso i XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Dal 21 al 27 dicembre, il Viaggio della Fiamma Olimpica attraverserà luoghi simbolo della regione, trasformando piazze e città in palcoscenici di festa, sport e condivisione. Al fianco del Movimento Olimpico, ancora una volta, c'è Coca-Cola, presenting partner del Viaggio della Fiamma e storico alleato delle Olimpiadi dal 1928. Un legame che attraversa quasi un secolo di storia e che, per l'edizione 2026 dei Giochi, si traduce nella più grande attività esperienziale mai realizzata dal brand nel nostro Paese.

