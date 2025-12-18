Rimuove le placche antitaccheggio senza danneggiare la merce | scatta ugualmente il furto aggravato
La rimozione delle placche antitaccheggio può sembrare un gesto innocuo, ma la giurisprudenza ha chiarito che comporta conseguenze legali serie. La Cassazione ha confermato la condanna per taccheggio aggravato anche in presenza di rimozione senza danneggiamento della merce, sottolineando la pericolosità di tale comportamento e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza commerciale.
Taccheggio aggravato e continuato, la Cassazione conferma la condanna per aver rimosso le placche antitaccheggio in un esercizio commerciale.L’uomo è stato condannato dal Tribunale di Perugia il 28 maggio 2024 per il reato di furto aggravato alla pena di sei mesi e 200 euro di multa. La Corte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
