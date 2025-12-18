Rimuove le placche antitaccheggio senza danneggiare la merce | scatta ugualmente il furto aggravato

La rimozione delle placche antitaccheggio può sembrare un gesto innocuo, ma la giurisprudenza ha chiarito che comporta conseguenze legali serie. La Cassazione ha confermato la condanna per taccheggio aggravato anche in presenza di rimozione senza danneggiamento della merce, sottolineando la pericolosità di tale comportamento e l’importanza di rispettare le norme di sicurezza commerciale.

