Tempi non degni della Coppa del Mondo | Marcel Hirscher rinuncia alle Olimpiadi

Marcel Hirscher, ex campione di sci alpino, ha comunicato la propria assenza alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La decisione, annunciata recentemente, segna la sua scelta di non partecipare ai Giochi in programma dal 6 febbraio. Un’assenza che ha suscitato commenti nel mondo dello sport, anche se Hirscher ha preferito mantenere un approccio riservato sulla motivazione.

Marcel Hirscher ha annunciato che non parteciperà alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la cui Cerimonia d'Apertura è in programma venerdì 6 febbraio. Il fuoriclasse austriaco, capace di vincere la Coppa del Mondo generale di sci alpino per otto stagioni consecutive, ha comunicato che non si presenterà al cancelletto di partenza nelle prossime gare del massimo circuito internazionale e che non sarà della partita ai Giochi (per questa disciplina le gare maschili sono previste a Bormio). Il 36enne si era ritirato dall'attività agonistica nel 2019 (lanciando poi una propria marca di sci), ma era tornato a gareggiare nel 2024 con passaporto dei Paesi Bassi, senza conseguire risultati a effetto.

