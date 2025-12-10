Guglielmo Bosca punta alle Olimpiadi dopo l’infortunio tra ripartenza mentale Coppa del Mondo e il sostegno di Banca Generali Private
Guglielmo Bosca, sciador azzurro, si prepara a tornare in gara dopo un grave infortunio, puntando alle Olimpiadi. Tra ripartenza mentale, obiettivi di alta classifica e il supporto di Banca Generali Private, l’atleta condivide il percorso di recupero e l’importanza della gestione emotiva, tema centrale dell’evento
Lo sciatore azzurro racconta il rientro dopo la frattura di tibia e perone, l’obiettivo top ten ai Giochi e il valore della gestione emotiva, tema al centro dell’evento "Slalom tra Sport e mercati” promosso da Banca Generali Private Lo sciatore azzurro Guglielmo Bosca ha raccontato la sua esp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Marco Odermatt ha vinto la discesa di Coppa del Mondo di Beaver Creek; 6º Dominik Paris, 32º Guglielmo Bosca, 42º Benjamin Alliod. #gazzettamatin #FISWorldCup #beavercreek #marcoodermatt #dominikparis #guglielmobosca #benjaminalliod - facebook.com Vai su Facebook
Come è tornato Guglielmo Bosca?! Gugu ritorna subito in top-10 dopo essere rimasto fermo per tutta la scorsa a causa di una frattura alla gamba. Il 32enne si piazza 8° ed è il migliore degli azzurri #SciAlpino #EurosportSCI Vai su X
