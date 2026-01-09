Tempi duri per i pedoni | tra la neve spuntano escrementi
In questi giorni, i pedoni devono affrontare non solo le difficoltà legate alla neve e al ghiaccio, ma anche un problema più sottile: gli escrementi lasciati sui marciapiedi da alcuni incivili. Questa situazione rende ancora più complesso muoversi in città, compromettendo sicurezza e decoro urbano. È importante sensibilizzare sulla cura degli spazi pubblici per garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.
Scrive il segnalante: “Tempi duri per i pedoni, non solo per colpa della neve e del ghiaccip, ma anche per colpa di qualche impunito incivile”. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Tempi duri e anche di più. Provare a farli rientrare è un dovere
Leggi anche: Massimo Zamboni in tour: "Volevo essere romantico ma viviamo tempi duri..."
"Tempi duri per i pedoni: tra la neve spuntano escrementi" - Scrive il segnalante: “ Tempi duri per i pedoni, non solo per colpa della neve e del ghiaccip, ma anche per colpa di qualche impunito incivile” . forlitoday.it
STRADA SICURA | Tempi duri per gli automobilisti indisciplinati. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.