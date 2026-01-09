Tempi duri per i pedoni | tra la neve spuntano escrementi

In questi giorni, i pedoni devono affrontare non solo le difficoltà legate alla neve e al ghiaccio, ma anche un problema più sottile: gli escrementi lasciati sui marciapiedi da alcuni incivili. Questa situazione rende ancora più complesso muoversi in città, compromettendo sicurezza e decoro urbano. È importante sensibilizzare sulla cura degli spazi pubblici per garantire un ambiente più sicuro e vivibile per tutti.

