Massimo Zamboni in tour | Volevo essere romantico ma viviamo tempi duri

Si conclude stasera al MotelNoire Club di Cusano Milanino il tour 2025 di Massimo Zamboni. Spettacolo per fans in vena di "morbidezze ansiose", come le chiama lui sui social, in chiave rigorosamente acustica. "Rispetto ai concerti su Pasolini ispirati dall’ultimo album ‘P.P.P. Profezia è Predire il Presente’, pubblicato nel cinquantesimo anniversario della scomparsa, niente azione teatrale, niente reading, ma piuttosto un concerto vero e proprio in cui raccolgo un po’ tutta una serie di pensieri legati a questi 25 anni solitari, da solista, con qualche piccola incursione nei repertori Cccp e Csi per cogliere canzoni che mi piace eseguire in chiave acustica dando loro vesti completamente nuove, più qualche cover particolarmente amata". Ilgiorno.it

