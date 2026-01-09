Tari più bassa e gestita dal Comune | E non ci sarà tariffa corrispettiva

A partire dal 2026, ad Agliana la tassa sui rifiuti sarà più bassa e gestita direttamente dal Comune, senza l’applicazione di una tariffa corrispettiva. Questa novità, annunciata nel 2025 e ora attuata, mira a semplificare la gestione e ridurre i costi per i cittadini. La misura rappresenta un passo importante verso una politica più efficace e trasparente nel settore dei servizi pubblici locali.

Tassa rifiuti più bassa e sotto la gestione diretta del Comune. E' la novità del 2026 ad Agliana, preannunciata con i provvedimenti del 2025 e ora attuata. La illustrano, con più chiarezza, il sindaco Luca Benesperi, il vicesindaco con delega all'ambiente Fabrizio Baroncelli e l'assessore al bilancio Ambra Torresi. "Nel mese di dicembre – spiegano – è arrivata alle famiglie aglianesi l'ultima rata di pagamento Tari per l'annualità 2025 e, come preannunciato nei mesi scorsi, si è assistito a una notevole diminuzione dell'importo rispetto al saldo di dicembre 2024. La stessa diminuzione sarà presente anche nelle prime due rate previste per l'annualità 2026.

