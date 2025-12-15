Anche Sarsina supera la Tari ecco un incontro serale sulla Tariffa corrispettiva puntuale
Dal 1° gennaio 2026, anche Sarsina adotterà la Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp), un sistema che calcola la bolletta in base alla quantità di rifiuto indifferenziato conferito dagli utenti. Un incontro serale sarà organizzato per illustrare le modalità di applicazione e i benefici di questa nuova modalità di tariffazione, che mira a promuovere una gestione più sostenibile dei rifiuti.
