Tante lacrime per Catia folla al funerale dell’amata infermiera

Il funerale di Catia Vannucci si è svolto ieri a Bottegone, attirando numerosi presenti e testimoniando l’affetto della comunità. La scomparsa improvvisa dell’amata infermiera, avvenuta all’età di 61 anni per un infarto, ha suscitato grande dolore tra familiari, amici e conoscenti. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di San Michele Arcangelo, in un momento di commozione collettiva.

Pistoia, 9 gennaio 2026 – Grande folla e commozione, ieri pomeriggio, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Bottegone dove si è celebrato il funerale di Catia Vannucci, volto assai noto della popolosa frazione a sud della città improvvisamente venuta a mancare all'età di 61 anni nella mattinata dello scorso lunedì a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. E per l'ultimo momento di passaggio nella sua vita terrena, Catia si è sentita come a casa: figura importante all'interno della parrocchia guidata da don Piergiorgio Baronti che ha, ovviamente, officiato la cerimonia funebre, in quanto la donna oramai da trent'anni faceva parte del coro parrocchiale del quale era stata una delle fondatrici all'inizio degli anni Novanta.

