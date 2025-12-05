Troppo piccola la millenaria abbazia di Pomposa per contenere i tantissimi amici che hanno voluto dare l’ultimo saluto al settantunenne Andrea Tarroni, spentosi domenica mattina a Roma a causa di un male incurabile. Il sacerdote Don Stefano ha sottolineato come solo a Natale si vede la chiesa così gremita segno del bene che ha seminato Andrea capace di abbinare tanta umanità e sensibilità nel mezzo secolo in cui ha gestito il distributore di carburanti poco distante da Pomposa. Affranti dal dolore la moglie, il fratello gemello Pellegrino ed Andrea, più giovane di 4 anni, la moglie Liviana ed i figli Mario e Michele, ma anche tutti i parenti e nipoti per la gravissima perdita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Folla al funerale di Andrea Tarroni. Paese in lutto per il benzinaio