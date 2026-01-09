Supermercato a Campostano la conferenza dei servizi boccia il progetto

La conferenza dei servizi tenutasi a Nervi ha respinto il progetto dell'immobiliare San Siro per l'apertura di un supermercato nell'area di Campostano. La decisione rappresenta un ostacolo all'insediamento della nuova struttura di vendita, che era stato oggetto di valutazioni e discussioni preliminari. La notizia evidenzia le dinamiche e le difficoltà legate allo sviluppo commerciale nel territorio locale.

Esito negativo per la conferenza dei servizi indetta dall'immobiliare San Siro per l'insediamento nell'area di Campostano, a Nervi, di una media struttura di vendita."L'esito certifica l'inconsistenza della vocazione pubblica degli spazi inseriti nel progetto di polo urbano, presentato dal.

